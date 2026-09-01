Хулио Веласкес: Всичко може да се подобрява

Хулио Веласкес е на мнение, че Левски може да се подобрява още, особено отборно и индивидуално. Старши треньорът окачестви като много добро представянето на „сините“ до този момента на българска и европейска сцена, но в момента мисли само за отложения мач от петия кръг, който ще се изиграе утре от 20:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“.

На традиционната пресконференция Веласкес заяви, че се чувства изключително горд с действащите шампиони в Първа лига.

"Отборът се възстанови доста добре след мача с Ботев. Всички от групата за тази среща са на линия. Все още обаче има много време до мача, има и още една тренировка", започна той, уточнявайки, Акрам Бурас и Мустафа Сангаре да се завърнат в отбора около паузата за национални отбори.

"До този момент сме спечелили всички мачове в първенството и от гледна точка на мачовете в Европа, представянето на футболистите е много добро. Оттам насетне обаче всичко може да се подобрява. Всеки мач изисква различен вид игра, различен вид представяне, а ние винаги търсим как можем да правим нещата по-добре. Винаги може да се израства както отборно, така и индивидуално. За мен обаче би било абсурдно да кажа, че представянето на футболистите не е невероятно. Чувствам се изключително горд с играчите. В момента обаче единствено следващият мач има значение. Трябва да бъдем фокусирани върху настоящето, а успехите да бъдат използвани за надграждане", продължи наставникът.

Специалистът се върна към миналия сезон, когато тимът от „Герена“ допусна една от малкото си загуби, дошла имено срещу „белите“.

"Помня, защото някои хора се опитаха да наранят отбора на база на този двубой. Разбира се, че се сещам за него, но това е още един мач за нас. Ще излезем с цялата отговорност на света. Знаем, че ще бъде много трудно и трябва да влезем с правилната настройка. Така ще бъде по-лесно да наложим нашите идеи.“

В понеделник действащите първенци осъществиха изходящ трансфер, изпращайки Стипе Вуликич в Септември под наем до края на календарната година. Централният бранител продължава лечението си от контузия и целта на "сините" е той да си върне спортната форма в българското първенство.

"Преди всичко искам да отлича човешките качества на Стипе. Ситуацията бе проста - клубът предложи опцията да натрупа минути след възстановяването, премислихме това и казах моята гледна точка на футболиста. Възможността ми изглеждаше интересна. За него приоритетно е да завърши възстановяването си и да тренира нормално цяла седмица. При нас не би било възможно, тъй като до декември ще играем на всеки два-три дни. Когато този цикъл липсва при него, той не може да влезе в ритъм. Стипе е изключително мотивиран да се възстанови. Целта ни е той да се завърне при нас през декември", сподели треньорът и заяви, че Вуликич може да бъде заменен с входящ трансфер.

"Не знам със сигурност, но има вероятност да дойде някой футболист. Няма да идва само за да запълни нечие място обаче. Ако дойде футболист, който може да увеличи нивото на отбора, това би било перфектно. За това работи целият клуб, информират и мен за ситуацията, но в момента ме интересува само Славия“, завърши Веласкес.