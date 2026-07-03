Ибрахима Конате остава в сянката на защитата на Франция на световното първенство

Новото попълнение на Реал Мадрид има едва 14 минути на Мондиал 2026, а Дидие Дешан продължава да залага на Салиба и Упамекано
Новото попълнение на Реал Мадрид Ибрахима Конате все още чака своя шанс на световното първенство. Централният защитник не успява да се пребори за титулярно място в състава на Франция, като до момента е записал едва 14 минути игра – срещу Норвегия.
Селекционерът Дидие Дешан продължава да гласува доверие на двойката Уилям Салиба – Дайо Упамекано, а дори Максенс Лакроа се утвърди като първа алтернатива в центъра на отбраната. Така Конате се оказва четвърти избор за позицията въпреки трансфера си в Реал Мадрид непосредствено преди началото на шампионата.
"Знам много добре какво представлява Конате и какво е дал на отбора, но в момента решенията ми се основават единствено на формата и представянето на футболистите. Салиба и Упамекано показват изключителна стабилност и постоянство“, заяви Дешан.
Защитникът премина през труден сезон и на клубно ниво. Представянето му с екипа на Ливърпул беше колебливо, а лични трагедии – смъртта на съотборника му Диого Жота и загубата на баща му – също оказаха влияние върху формата му.
Въпреки разочарованието от ограниченото игрово време, Дешан похвали професионализма на Конате.
"Поведението му е абсолютно образцово. Разбирам колко е трудно за футболист от неговата класа да не играе, но той продължава да работи с усмивка и да подкрепя отбора. Опитът и зрелостта му са изключително ценни за съблекалнята“, допълни селекционерът на Франция.