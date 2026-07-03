Ибрахима Конате остава в сянката на защитата на Франция на световното първенство

Новото попълнение на Реал Мадрид Ибрахима Конате все още чака своя шанс на световното първенство. Централният защитник не успява да се пребори за титулярно място в състава на Франция, като до момента е записал едва 14 минути игра – срещу Норвегия.

Селекционерът Дидие Дешан продължава да гласува доверие на двойката Уилям Салиба – Дайо Упамекано, а дори Максенс Лакроа се утвърди като първа алтернатива в центъра на отбраната. Така Конате се оказва четвърти избор за позицията въпреки трансфера си в Реал Мадрид непосредствено преди началото на шампионата.

"Знам много добре какво представлява Конате и какво е дал на отбора, но в момента решенията ми се основават единствено на формата и представянето на футболистите. Салиба и Упамекано показват изключителна стабилност и постоянство“, заяви Дешан.

Защитникът премина през труден сезон и на клубно ниво. Представянето му с екипа на Ливърпул беше колебливо, а лични трагедии – смъртта на съотборника му Диого Жота и загубата на баща му – също оказаха влияние върху формата му.

Въпреки разочарованието от ограниченото игрово време, Дешан похвали професионализма на Конате.