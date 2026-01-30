Идва седмица с отрицателни максимални температури

Понижение на температурите предстои в края на тази и особено в началото на новата седмица, когато отново ще има отрицателни максимални температури, а преди това в неделя предстои нова сериозна валежна обстановка.

Последната е към своя край. Валежите в последните 24 часа бяха по-значителни в югоизточните части от страната. От измерените в станциите количества най-голямо е това в Крумовград - 88 литра на кв. метър.

През нощта дъжд и сняг ще превалява в централните и югозападните части от страната, но ще остане ветровито. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 4°, в София - около 1°, по Черноморието - от минус 1° по северното до 5° по южното крайбрежие, а максималните ще са между 1° и 7°, в София - около 5°, на морския бряг - от 3° до 6°.

Ще духа умерен, по Черноморието - временно силен североизточен вятър. Ще бъде предимно облачно, но ще превалява все още главно в западната половина от страната, и дъжд, и сняг.

В планините ще бъде облачно, с валежи от сняг. Ще духа умерен южен, в масивите от Източна България - северозападен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от минус 1° на Алеко, до 3 - 4° в Пампорово и Банско.

Серия от атлантически циклони ще продължат да определят времето в Западна и част от Централна Европа. Дъжд ще вали на много места на Британските острови, както и по западното крайбрежие на Франция, където ще има и гръмотевици. Значителни валежи ще има на Апенините.

Причината - нов средиземноморски циклон, който ще е причина за обилните снеговалежи в неделя в нашата страна, когато ще завали първо в южните райони, но до края на деня валежи ще обхванат по-голямата част от Южна и Източна България.

Ще се образува и задържа снежна покривка. Вятърът ще е силен и по старопланинските проходи ще има навявания. В понеделник валежите навсякъде ще спрат, но застудяването ще продължи и дори и максималните температури в почти цялата страна ще останат отрицателни.

Във вторник минималните още ще се понижат и на места ще бъдат под минус 10°. През деня ще има и слънчеви часове. Ще започне и относително затопляне.