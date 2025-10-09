Ига Швьонтек преодоля Белинда Бенчич за място на четвъртфиналите в Ухан

Ига Швьонтек се класира на четвъртфиналите на тенис турнира от сериите WTA 1000 в Ухан. Поставената под номер 3 полякиня постигна пета победа от шест мача срещу Белинда Бенчич. Швьонтек се наложи със 7:6(2), 6:4 срещу 13-ата в схемата швейцарка и в следващия кръг ще се изправи срещу Жасмин Паолини.

Швьонтек постигна 125-ата си победа на ниво WTA 1000 и в петък ще играе за 25-и път на четвъртфинал. Шесткратната шампионка от турнири за Големия шлем изпрати осем аса в полето на Бенчич и реализира четири пробива от шест възможности в мача, който продължи два часа и 8 минути.

Бенчич се завърна в професионалния тенис тур тази година след майчинство и постепенно навлезе в познатата си форма. Тя стигна до титла в Абу Даби през февруари и игра на полуфиналите на "Уимбълдън", където отстъпи именно на Швьонтек. Днес швейцарката загуби първите три гейма, но взе пет от следващите шест и подаваше за сета при 5:4. Бенчич обаче се пропука на собствен сервис и по-късно нейната съперничка затвори частта в тайбрек.

Във втория сет двете бяха равни до 3:3, а в седмия гейм Швьонтек поведе с печеливш удар на форхенд, след което Бенчич изпрати топка в аут и така се стигна до решаващия пробив. След него Швьонтек бе безупречна и затвори двубоя при първата въможност.

Осмата в схемата Елена Рибакина спечели с 6:3, 6:4 срещу Линда Носкова и в следващия кръг ще срещне поставената под номер 1 и трикратна шампионка в Ухан Арина Сабаленка.

Поставената под номер 3 Коко Гоф надигра представителката на домакините Шуай Чжан с 6:3, 6:2. Американката ще спори на четвъртфиналите с германката Лаура Зийгемунд, която победи Магдалена Фрех с 6:4, 7:6(2).