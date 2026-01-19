БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ига Швьонтек се потруди за успешно начало на Australian Open

Полякинята пречупи китайска квалификантка.

Ига Швьонтек се потруди за успешно начало на Australian Open
Ига Швьонтек стартира с трудна победа своето участие на Australian Open. Полякинята спечели срещу китайската квалификантка Юан Юе със 7:6(5), 6:3 за 2 часа игра.

Особено труден се оказа първият сет за Швьонтек, в който тя на два пъти изоставаше с пробив. Юе, която е номер 130 в света, дори сервираше за спечелването на първата част при 5:4 гейма, но така и не успя да достигне до сетбол.

В тайбрека резултатът бе равен до 4:4 точки, когато минипробив позволи на Швьонтек да го измъкне със 7:5 точки.

Във втория сет носителката на шест титли от турнирите от Големия шлем поведе с 3:0 гейма с два пробива и макар да показа отново колебания, успя да затвори мача след 6:3.

Следващата съперничка на Швьонтек ще бъде чехкинята Мари Боузкова, която наделя с 6:2, 7:5 над Рената Сарасуа от Мексико.

В един от най-любопитните мачове от първия кръг номер 8 в схемата Мира Андреева осъществи обрат срещу хърватката Дона Векич и я елиминира след 4:6, 6:3, 6:0. Андреева взе десет от последните 11 гейма в мача, което предупредели неговия изход.

Във втория кръг рускинята ще срещне Мария Сакари от Гърция.

В друг интересен двубой от първия кръг Диана Шнайдер от Русия спечели с 2:6, 6:3, 6:3 срещу бившата шампионка от "Уимбълдън" Барбора Крейчикова. Чехкинята започна по-добре мача, като поведе с 5:1 гейма в първия сет, а във втория реализира пробив още в първия гейм. Тя обаче допусна рибрейк още в следващия гейм, което се оказа повратен момент в срещата.

Шнайдер повече не загуби подаването си и без сериозни проблеми взе и двата сета.

За място в третия кръг рускинята, която е номер 23 в схемата, ще играе с австралийката Тайла Гибсън.

