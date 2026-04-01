Илайджа Брайънт: Вълнувам се от това отборът за побеждава

Илайджа Брайънт очаква с нетърпение мача на Апоел Тел Авив срещу Панатинайкос в Евролигата. Американецът се вълнува от това израелците да побеждават и играят баскетбол, но бе фокусиран само върху днешната тренировка.

Ето какво каза гардът на заниманието на тима от Тел Авив.

"Лично аз гледам ден за ден и на първо време съм концентриран върху днешната тренировка. Да гледаш прекалено напред може да ти донесе повече стрес. Вълнувам се от това да играя баскетбол и отборът да побеждава“, лаконичен бе той.

„Мисля, че трябва да играем по-добра защита, да контролираме топката, да отбележим повече точки от съперника“, каза още един от лидерите на „червените“ на въпрос, свързан с това какво трябва да подобрят.

„Не знам колко публика ще има, но просто съм благодарен, че имаме възможност да играем такива мачове. Ще се радваме да дойдат повече хора, но на първо място имаме голяма възможност пред нас и я очаквам с нетърпение", завърши Илайджа