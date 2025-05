Илън Мъск напуска администрацията на Тръмп

Илън Мъск обяви, че напуска администрацията на Доналд Тръмп. В публикация в социалната си мрежа Екс най-богатият човек в света благодари на президента на САЩ за възможността да се намалят разточителните разходи.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.