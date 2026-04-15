Илиан Илиев: Нямаме място в Европа с това представяне

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев не скри разочарованието си след тежката домакинска загуба с 0:4 от ЦСКА 1948, като отправи сериозни критики към представянето и поведението на своя тим.

"Да ви кажа честно, искам да се извиня за представянето - не толкова за резултата, колкото за поведението на някои хора. Обяснение нямам. В дългата си кариера не съм имал такъв период“, заяви Илиев.

Наставникът подчерта, че проблемите в играта на „моряците“ не са от вчера и призна, че още през зимата е имало притеснения за офанзивния потенциал на състава.

"Още зимата знаехме, че напред ще ни куцат нещата, защото имаме липса на кадри. Изключително притеснително е – бягаме от топката. В треньорския щаб нямаме обяснение за случващото се“, добави той.

Илиев постави под съмнение амбициите на отбора за класиране в челните позиции.

"Вчера имахме шанс да си върнем петото място, но защо ни е то? Днес трябваше да покажем дали го искаме – много от тях не го искаха. Ние нямаме място там. Нямаме място в Европа“, категоричен бе специалистът.

Треньорът изрази недоволство и от липсата на характер и увереност в играта на своя тим, особено при домакинствата.

"Има психоза, когато сме домакини – хората се крият, което не е нормално. Показвали сме сърце и характер, но днес не го видяхме“, каза още Илиев.

Той допълни, че предстои сериозен анализ в отбора преди оставащите мачове от сезона.