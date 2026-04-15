Александър Александров: Изиграхме много силен мач и заслужено победихме

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров изрази задоволството си след категоричната победа с 4:0 като гост на Черно море във Варна, с която тимът си гарантира третото място преди началото на плейофите в Първа лига.

"Изиграхме едни много силни 90 минути и заслужено победихме. Най-важното беше да запазим концентрация и през второто полувреме. Много силен мач“, коментира Александров след срещата.

Специалистът даде яснота и около състоянието на част от футболистите си преди решителната фаза от сезона.

"Русев и Медина ще са готови за плейофите, а Манян ще премине допълнителни прегледи“, добави той.

Наставникът не скри и личните си емоции от завръщането във Варна.