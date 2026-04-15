ЦСКА 1948 разгроми Черно море във Варна и завърши трети в редовния сезон

ЦСКА 1948 постигна убедителна победа с 4:0 при гостуването си на Черно море във Варна и си гарантира третото място в крайното класиране на редовния сезон в Първа лига.

С успеха столичният тим събра 59 точки и изпревари ЦСКА, който остава с 56, докато „моряците“ са шести с 44 пункта.

Гостите откриха резултата още в 7-ата минута, когато след късо изпълнение на корнер Лаша Двали продължи топката към Елиас Франко, а той реализира за 1:0. Малко по-късно Мамаду Диало беше близо до второ попадение, но вратарят Кристиан Томов се намеси решително.

В 24-ата минута Браян Собреро удвои преднината на ЦСКА 1948 с точен удар по диагонал, а в края на първото полувреме Диало бе точен от дузпа за 3:0, отсъдена за нарушение срещу него.

След почивката Черно море опита да реагира и бе близо до гол, но удар с глава на Васил Панайотов срещна напречната греда. Въпреки усилията на домакините, тимът от София запази контрола върху двубоя.

В 81-ата минута Атанас Илиев оформи крайния резултат с четвърто попадение след хубав удар по диагонал.

Така ЦСКА 1948 влиза в плейофната фаза в отлична форма, докато Черно море ще трябва да защитава позицията си в битката за местата в горната половина на класирането.