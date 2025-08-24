БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

Илиана Раева: Предстоят много, много интересни години в художествената гимнастика

Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика следи с интерес световното първенство по БНТ!

илиана раева българските съчетания бъдат акцентът световната гимнастика 2023
Снимка: БГНЕС
Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева призна, че с огромен интерес следи световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия), защото художествената гимнастика "вече е тотално различна".

Според нея предстоят "много, много интересни години" в спорта.

Тя сподели задоволството си и от подобряването на съдийството през последните години и прогнозира много интересни Олимпийски игри през 2028 г.

Следете турнира пряко по БНТ 3 и ТУК!

Публикацията на Илиана Раева в социалната мрежа "Фейсбук":

Снощи България стана световен вицешампион отборно на дветовното първенство в Бразилия! Честито, България! Днес от 17:00 часа по БНТ 3 ще гледаме финалите на индивидуално и ансамбъл. В уникалната Олимпийска зала в Рио, превърната от многобройните фенове във футболен стадион, ще мерят сили най-силните. Очаква ни може би най-интересният финал в историята на художествената гимнастика, в една “луда самба” обстановка!

С огромен интерес, детайлно гледам световното първенство. Художествената гимнастика вече е тотално различна. Тя е разперила красивите си криле и лети над земното кълбо, увличайки със себе си малки и големи държави от всички континенти! Географията ни расте, расте, с всяка изминала година. Някои сега прохождат в този невероятен спорт и от тях се излъчва щастие, че са вече част от световното ни семейство, други вглъбени се борят за призовите места и са в окото на бурята, в най-красивата битка на най-силните! Последните години пред очите ми конкуренцията става все по-голяма и все повече държави имат претенции да са сред медалистите, както и в призовата осмица. Догодина ще е още по-вълнуващо, защото в категория жени се качват уникални девойки, които очаквам директно да скочат в най-дълбокото и сериозно да преобразят конкуренцията за първата осмица, даже първата 18-ка, която ще е целта в квалификациите за Олимпийските игри.

Предстоят много, много интересни години... Отсега виждам каква неподозирана Олимпиада ни предстои в Лос Анджелис (САЩ) през 2028 година. Къде е България в това женско и искрящо световно цунами? Българската гимнастика е сред водещите най-силни страни в този спорт. Вече години наред сме сред медалистите, откроявайки се със своята недостижима идентичност. Ще става все по-трудно, защото силните стават все повече и все по-силни. Но аз силно вярвам, че България няма да спре да е устремена единствено и само към върха на този красив и подлудяващ феновете по цял свят спорт.

Правилникът стана по-нормален. Няма ги безумните елементи “каучук”, които осакатяваха гимнастичките и преждевременно ги пенсионираше. Върна се авторитетът на двата компонента артистичност и изпълнение, които са жизнено важни за популяризирането и нормализирането на спорта. Има огромно подобряване в съдийството, за чиято коректност лично президентът Моринари Ватанабе работи. За първи път в историята ни на това Световно имаше компонент, който се отразяваше с компютър. Продължава да се работи в тази посока. Предстоят интересни Новости касаещи съдийството.

Така, че преди пет години, когато само аз от целия свят публично тук (във Фейсбук) заявих (и беше разпространено мълниеносно), че Ноха Абу Шабана трябва да замени тогавашния президент на Техническия комитет, знаех риска на това мое изказване, но още по-добре знаех, че Ноха е верният път за развитието на художествената гимнастика. И тя бързо го доказа. Разбира се, има какво да се подобрява и в правилника, и в съдийството, но важното е, че пътят и посоката са правилни. От нас, българките, се иска много отдаденост в тренировъчната зала и правилен избор във всичко, касаещо развитието на българската художествена гимнастика!

#Илиана Раева

