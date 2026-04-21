БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илия Груев мечтае за легендарен статут в Лийдс преди полуфинала за ФА Къп

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:30 мин.
Спорт
Запази

Българският национал вярва в изненадата срещу Челси и подчертава: приоритет остава оцеляването във Висшата лига

Илия Груев мечтае за легендарен статут в Лийдс преди полуфинала за ФА Къп
Слушай новината

Българският национал Илия Груев се утвърждава като все по-важна фигура в състава на Лийдс Юнайтед, а пред отбора стои едно от най-големите предизвикателства през сезона – полуфинал за ФА Къп срещу Челси.

Халфът не скри вълнението си от постигнатото дотук в интервю за Transfermarkt, но и подчерта, че амбициите на тима не спират само с достигането до тази фаза на турнира.

"ФА Къп е един от най-престижните турнири в света и самият факт, че сме на полуфинал, ни прави изключително горди. Това е нещо като бонус за нас, защото честно казано, малко хора очакваха да стигнем дотук. Но когато вече си тук, няма как да не искаш още – искаш да спечелиш. Срещу Челси сме аутсайдери, но защо да не повярваме, че можем да ги победим?“, заяви Груев.

Българинът подчерта, че формата на отбора в последните месеци дава сериозни основания за оптимизъм, а възможността за трофей е шанс, който не бива да бъде пропускан.

"В крайна сметка всички играем този спорт, за да пишем история и да печелим титли. Ако вземем още две победи, ще се превърнем в легенди на този клуб – това е огромна възможност. Такива шансове в Англия не идват често и никой не може да ни отнеме мечтата да го направим“, допълни полузащитникът.

Въпреки еуфорията около турнира, Груев остава реалист и ясно поставя приоритетите на Лийдс.

"Ако трябва да бъда напълно честен и трябва да избера, ще избера оцеляването във Висшата лига. Това е основната цел за всички в клуба още от началото на сезона и всички го знаят. ФА Къп е невероятна възможност, но първенството остава на първо място“, коментира той.

Груев обърна внимание и на нивото на английския футбол, което според него е най-високото в света.

"Темпото тук е напълно различно – не само физически, но и чисто като мислене. Всяка секунда, всяко решение има значение. Няма лесни мачове, независимо срещу кого излизаш. Когато играеш на стадиони като „Анфийлд“ или „Олд Трафорд“, усещаш колко високо е нивото. Качеството на футболистите е невероятно и това е така всяка седмица. Това е най-добрата лига – и като интензитет, и като възможности“, обясни националът.

След по-труден старт на кампанията и период извън терена заради контузия, българинът постепенно намира мястото си в състава и усеща развитието си.

"Моето развитие върви нагоре. В началото не играех толкова, колкото ми се искаше, но това е нормално, когато си в толкова силен отбор. Конкуренцията е сериозна. С промяната на системата започнах да получавам повече минути и усещам, че правя крачка напред. Винаги съм вярвал в малките стъпки, а не в резките скокове, и искам да продължа точно по този начин“, каза още Груев.

Той не пропусна да похвали и треньора Даниел Фарке, който според него има ключова роля за развитието на отбора.

"Имаме много добри отношения и той ми има доверие, както и целият отбор. Начинът, по който ни подготвя за мачовете, показва колко добър треньор е. Искаме да държим топката и да доминираме, но също така сме достатъчно гъвкави, за да се адаптираме. Това отличава големите треньори“, подчерта българинът.

Груев се върна и към решението си да премине от Вердер Бремен в Лийдс през 2023 година, определяйки го като ключов момент в кариерата си.

"Това беше всичко друго, но не и лесно решение за мен. Бях прекарал осем години във Вердер, израснах там като футболист и направих първите си стъпки в професионалния футбол. Но когато Лийдс се свърза с мен и ми представи ясна визия за бъдещето, а и след разговора с треньора, усетих доверието. Освен това мечтата за Висшата лига с клуб с такава история беше много силна. Поглеждайки назад, мога да кажа, че това беше правилното решение“, призна той.

С договор до 2027 година и нарастваща роля в отбора, Груев гледа уверено напред – както към битката за оцеляване, така и към възможността да остави името си в историята на Лийдс.

Когато трудът срещне мечтата: Илия Груев и пътят на футболист №1 на България
#Илия Груев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ