Илия Лазаров, евродепутат: Вътрешнополитически сметки в ЕС блокираха споразумението с Меркосур

"Едно много добро споразумение за Европейския съюз беше торпилирано заради вътрешнополитически проблеми във Франция, Полша и още няколко държави". Това коментира в "Още от деня" Илия Лазаров, евродепутат от ЕНП, член на Комисията по международна търговия и заместник-член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони.

Според Лазаров изпращането на търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур за становище в Съда на ЕС е сериозна стратегическа грешка. По думите му процедурата може да забави влизането му в сила с между 18 и 24 месеца, което би донесло на ЕС пропуснати ползи в размер на около 300 млрд. евро.

"Това споразумение се договаря повече от 25 години. През последната година и половина беше ясно, че вървим към подписване. Липсата на достатъчно разяснителна работа обаче отвори поле за политически спекулации", коментира Лазаров.

Лазаров подчерта, че реалните икономически ползи от споразумението са концентрирани основно в индустриалните и преработвателните сектори, които генерират средствата за европейските субсидии, включително и за земеделието.

"Земеделието представлява около 6% от общия стокообмен между ЕС и Меркосур. България е нетен бенефициент от европейския бюджет и има пряк интерес икономиката на ЕС да расте", заяви той.

По отношение на опасенията на българските зърнопроизводители, Лазаров посочи, че зърното от Аржентина и Бразилия не представлява директна заплаха за вътрешния пазар, а по-скоро конкуренция на трети пазари, като Африка.

Според евродепутата, ако споразумението не бъде приложено, това неминуемо ще доведе до свиване на средствата за земеделие в целия Европейски съюз, включително и за България, на фона на нарастващите разходи за отбрана и сигурност и нестабилната международна търговска среда.