БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиян Филипов покани на среща организираните привърженици на отбора

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Тя е предвидена за четвъртък от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев". 

илиян филипов напускането ивелин попов изцяло негово решение
Снимка: БТА
Слушай новината

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с официална позиция, чрез която покани на среща организираните привърженици на отбора. Тя е предвидена за четвъртък от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев".

Публикуваме позицията на Илиян Филипов без редакторска намеса:

"Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Изминаха близо три месеца, откакто стартирахме тежката и трудна задача по стабилизирането на нашия любим клуб. Ситуацията е тежка, усилията са ежедневни, а резултатите все още не са такива, каквито на всички ни се иска.

И докато на терена нещата не зависят от всички нас, не така стои случващото се извън него. Непрестанните декларации и разделение вкарват допълнително напрежение и в без това тежката ситуация.

Затова аз и моят екип взехме категорично решение – Това не може да продължава! Всички ние сме наясно, че ако отбор и публика не са едно цяло – нищо добро не ни чака.

Именно поради тази причина призовавам на среща в четвъртък (18.09) от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ представители на: Обединени фракции Bultras, Клуб на привържениците на Ботев Пловдив, Фен-клуб Ботев 1912, Сдружение ПФК Ботев и Фондация "Жълто и Черно".

Време е всички заедно да тръгнем в общата цел за по-доброто бъдеще на Ботев Пловдив. Аз и моят екип допускаме грешки, както всички хора допускат такива, но когато има грешка – има и прошка.

Нека всички заедно върнем Ботев на мястото, което заслужава! Без повече декларации, без излишни разделения!", гласи изявлението от финансовия благодетел на Ботев Пловдив.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #Илиян Филипов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
2
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в Община Елена
5
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
6
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Български футбол

Добруджа се подсили с клиент на влиятелния Жорже Мендеш
Добруджа се подсили с клиент на влиятелния Жорже Мендеш
Пловдивските клубове отнесоха солени глоби след осмия кръг в Първа лига Пловдивските клубове отнесоха солени глоби след осмия кръг в Първа лига
Чете се за: 00:35 мин.
Ботев Пловдив не спира с трансферите Ботев Пловдив не спира с трансферите
Чете се за: 00:42 мин.
Валентин Илиев се завръща в ЦСКА Валентин Илиев се завръща в ЦСКА
Чете се за: 01:45 мин.
Официално: Левски не получи чуждестранен съдия за дербито с Лудогорец Официално: Левски не получи чуждестранен съдия за дербито с Лудогорец
Чете се за: 00:52 мин.
Кирил Десподов извън сметките на ПАОК за Купата на Гърция Кирил Десподов извън сметките на ПАОК за Купата на Гърция
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ