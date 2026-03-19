Илиян Радулов достигна до полуфиналите на двойки на турнир в Бадалона

Националът на България за Купа Дейвис Илиян Радулов се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Бадалона (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Ярослав Демин (Русия) се наложиха над Леонид Шейнгезихт (България) и Кузей Чекирге (Турция) с 4:6, 6:2, 10-5 за 67 минути на корта.

В шампионския тайбрек те поведоха със 7-2 и без проблеми затвориха мача.

В спор за място на финала Радулов и Демин ще играят срещу представителите на домакините Жорди Гарсия Местре и Давид Нахаро.

На сингъл Радулов отпадна във втория кръг след поражение от №2 в схемата Макс Кашниковски (Полша) със 7:5, 3:6, 5:7 за 3 часа и 6 минути на корта.

В решителната трета част националът успя да изравни 5:5 след пробив, но в следващия гейм загуби подаването си. Полякът стигна до крайния успех на свой сервис с петия си мачбол.