Илиян Радулов продължава във втория кръг в Кастелдефелс

Илиян Радулов намери място във втория кръг на турнира в Кастелдефелс. Българският тенисист стартира с успех срещу Мае Малиж след 6:2,6:4 в мач, който продължи час и 28 минути.

Българинът спечели четири поредни гейма в първия сет срещу французина. Във втората част Илиян Радулов имаше аванс от 3:1, последва равенство - 3:3, но след това 20-годишният българин поведе с 5:3 и въпреки че изпусна един мачбол при този резултат, след това приключи мача в своя полза при 6:4.

Радулов ще играе във втория кръг срещу победителя от двубоя между седмия поставен Карлос Лопес Монтагуд (Испания) и Оскар Пинто Сансано също от Испания.