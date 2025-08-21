БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Има сделка: Милан и Байер се разбраха за трансфера на нападател

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Изненадващ ход на италианците.

Виктор Бонифейс
Снимка: БТА
Отборите на Милан и Байер Леверкузен постигнаха пълно споразумение за трансфера на нападателя Виктор Бонифейс. 24-годишният футболист ще премине на „Сан Сиро“ под наем за 5 млн. евро, като италианците ще могат да го откупят следващото лято срещу 24 млн. евро.

Така общата стойност на трансфера ще стане 29 млн. евро. Очаква се нигериецът да премине медицински тестове в Милано в петък, след което да подпише договора си с Милан.

Очаква се с трансфера на Бонифейс селекцията в Милан официално да приключи. Клубът не успя с опитите си да привлече Душан Влахович от Ювентус и Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед, които бяха предпочитаните опции за атаката.

Бонифейс ще се конкурира на „Сан Сиро“ с мексиканския национал Санти Хименес, който беше привлечен през януари за над 30 млн. евро от Фейенорд.

