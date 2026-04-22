Интер е на финал за Купата на Италия след обрат над Комо

Интер победи Комо с 3:2 в изключително оспорван реванш от полуфиналите за Купата на Италия на "Сан Сиро".

С този успех "нерадзурите" си осигуриха място на финала след нулевото равенство в първата среща.

Гостите от Комо откриха резултата чрез Мартин Батурина (32’), а Лука Да Куня удвои аванса им в 48-ата минута.

В голяма част от мача те диктуваха темпото и изглеждаха по-уверени. Интер имаше трудности, особено в началото на второто полувреме, когато допусна втория гол и се оказа под сериозен натиск.

В герой за домакините се превърна Хакан Чалханоолу, който се разписа два пъти (69’, 86’), а Петър Сучич донесе победата с попадение в 89-ата минута.

Интер спечели последната от деветте си Купи на Италия през 2023 година.

Аталанта е домакин на Лацио в другия полуфинал в сряда след равенство 2:2 в първия мач. Финалът е насрочен за 13 май.