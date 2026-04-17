БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Интер капарира Скудетото след безупречна победа

Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

„Нерадзурите“ вече имат преднина от 12 точки на върха в класирането в Италия.

Карлос Аугусто, Интер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Интер направи нова решителна крачка към титлата в Серия „А“. В среща от 33-ия кръг възпитаниците на треньора Кристиан Киву се наложиха с 3:0 у дома над Каляри. По този начин „нерадзурите“ събраха на сметката си 78 точки и водят с 12 пред втория Наполи, който все още не е изиграл двубоя си от кръга (домакинство на Лацио).

Началото на срещата протече изненадващо активно за гостите, които отправиха първите четири удара. Джанлука Гаетано и Себастиано Еспозито първи пробваха късмета си, но опитите им бяха блокирани. Гаетано направи още един изстрел, този път неточен, а Марко Палестра също не успя да намери целта. Постепенно домакините отговориха — Федерико Димарко стреля два пъти, като веднъж не уцели вратата, а при втория му опит защитата се намеси. Блокиран бе и удар на Пио Еспозито, а след това Аугусто също не намери пролука към вратата.

Едва в 40-ата минута Интер стигна до точен удар — Пио Еспозито затрудни Елия Каприле, който трябваше да се намеси решително. Именно нападателят направи и последния пропуск преди почивката.

След паузата играта започна с неточен далечен изстрел на Хакан Чалханоолу. В 52-рата минута обаче Интер материализира натиска си — Димарко проби в наказателното поле и подаде остро към Маркус Тюрам, който отблизо не сбърка. Това беше 16-ата асистенция на италианеца през сезона в първенството, с което той изравни постижението на Алехандро Гомес от кампания 2016/17 с Аталанта.

Само четири минути по-късно Интер удвои аванса си, след като отскочила топка стигна до Николо Барела, който с прецизен удар от границата на наказателното поле реализира за 2:0. Крайното 3:0 оформи резервата Желински в заключителните минутки на срещата.

#Серия А 2025/26 #ФК Каляри #Интер

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-четени

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ