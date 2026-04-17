Чете се за: 02:40 мин.
Чете се за: 02:55 мин.
Чете се за: 02:35 мин.
Чете се за: 03:20 мин.
Чете се за: 03:20 мин.
Чете се за: 03:00 мин.
Чете се за: 02:15 мин.
Чете се за: 03:55 мин.
Чете се за: 05:55 мин.
Чете се за: 04:32 мин.

Нова загуба отдалечи Комо от зона Шампионска лига

Станко Димов от Станко Димов
Чете се за: 02:05 мин.
Тимът на Фабрегас отстъпи пред Сасуоло в откриващия мач от 33-ия кръг в Италия.

Сасуоло - Комо
Сасуоло продължи силното си представяне у дома и записа четвърта победа в последните си пет мача на собствен терен, след като надделя с 2:1 над Комо в откриващия двубой от 33-ия кръг на Серия „А“. За гостите това бе втора поредна загуба след драматичното 3:4 срещу Интер, като тимът вече три срещи е без успех.

Първото полувреме дълго време не предложи особени емоции, въпреки че Комо контролираше играта. Всичко по-интересно се случи в заключителните минути преди почивката, когато паднаха три гола. В 42-рата минута домакините организираха бърза контраатака, завършена по отличен начин от Кристиан Волпато, който с техничен прехвърлящ удар преодоля Стефано Турати и откри резултата. Само две минути по-късно Сасуоло удвои аванса си — Мбала Нзола се възползва от прецизен извеждащ пас на Арманд Лауриенте и реализира за 2:0.

В добавеното време на първата част Комо върна интригата. Нико Пас отбеляза красиво попадение с глава след центриране на Иван Смолчич и намали изоставането. През втората част именно Пас беше близо до нов гол, но в 69-ата минута опитът му бе спрян от отлична намеса на Турати, който изби топката от голлинията. В крайна сметка тимът на Сеск Фабрегас не успя да стигне до обрат.

След този мач Комо остава пети с 58 точки, но позицията му не е гарантирана — Рома дебне непосредствено зад него, а дистанцията до четвъртия Ювентус може да нарасне. Сасуоло пък се изкачи до деветото място с актив от 45 точки.

#ФК Сасуоло #Серия А 2025/26 #Комо

