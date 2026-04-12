Интер Маями и Ню Йорк Ред Булс завършиха наравно

Интер Маями и Ню Йорк Ред Булс завършиха 2:2 в двубой от седмия кръг на редовния сезон в Мейджър Лийг Сокър.

Тимът на Лионел Меси стигна до точката след обрат, но изпусна победата в края. Гостите поведоха в 15-ата минута чрез Рувалкаба, а малко преди почивката Силвети възстанови равенството след асистенция на Родриго де Пол.

След паузата Интер Маями стигна до пълен обрат благодарение на попадение на Бертераме, но в заключителните минути Мехмети донесе точката за нюйоркчани – 2:2.

Наставникът Хавиер Масчерано отново остави на резервната скамейка Луис Суарес, като уругваецът не се появи в игра.