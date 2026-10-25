БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за...
Чете се за: 01:10 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Интер Маями загуби от Ню Йорк Ред Булс в Мейджър Лийг Сокър

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Лионел Меси влезе в игра за гостите от Маями през второто полувреме, но не успя да предотврати поражението.

Интер Маями загуби от Ню Йорк Ред Булс в Мейджър Лийг Сокър
Снимка: БТА
Слушай новината

Емил Форсберг отбеляза гол, който подпечата победата на Ню Йорк Ред Булс над Интер Маями с 2:0 като домакин в двубой от американската Мейджър Лийг Сокър.

Интер Маями прекъсна серията си от три победи, но остава трети в Източната конференция, докато тимът от Ню Йорк заема девета позиция - последната, даваща право на участие в елиминационната фаза.

Суперзвездата Лионел Меси влезе в игра за гостите от Маями през второто полувреме, но не успя да предотврати поражението.

Бразилецът Каземиро си отбеляза автогол в седмата минута и домакините поведоха с 1:0, а Форсберг оформи крайното 2:0 с попадение в първата минута на добавеното време. Това бе четвърти гол за шведският нападател.

#ФК Интер Маями #Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
2
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
3
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
4
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
Кой е Слави Бинев?
5
Кой е Слави Бинев?
Ловец застреля гъбар в гората над Горно Дряново, мъжът е починал
6
Ловец застреля гъбар в гората над Горно Дряново, мъжът е починал

Най-четени

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Световен футбол

Джани Инфантино: Имам много, много голяма подкрепа
Джани Инфантино: Имам много, много голяма подкрепа
Лионел Меси получи наградата "Прицеса де Астуриас" Лионел Меси получи наградата "Прицеса де Астуриас"
Чете се за: 03:27 мин.
Кристиано Роналдо отбеляза гол номер 982 в кариерата си при победа на Ал-Насър Кристиано Роналдо отбеляза гол номер 982 в кариерата си при победа на Ал-Насър
Чете се за: 00:52 мин.
От Хосеп Гуардиола до Хулио Веласкес: как испанските треньори превземат световния футбол От Хосеп Гуардиола до Хулио Веласкес: как испанските треньори превземат световния футбол
Чете се за: 11:25 мин.
Катар приема финала за Междуконтиненталната купа на ФИФА, ПСЖ ще защитава трофея си Катар приема финала за Междуконтиненталната купа на ФИФА, ПСЖ ще защитава трофея си
Чете се за: 02:37 мин.
Джани Инфантино получи ключова подкрепа за нов мандат начело на ФИФА Джани Инфантино получи ключова подкрепа за нов мандат начело на ФИФА
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали за нарушения
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали...
Чете се за: 03:12 мин.
Политика
Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол
Чете се за: 01:10 мин.
Общество
България избира седмия президент България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.
Общество
Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави
Чете се за: 00:47 мин.
Балкани
Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
И в Бургас – първи проблеми с машинното гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Специална програма на БНТ за президентските избори – от...
Чете се за: 04:55 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ