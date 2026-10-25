Интер Маями загуби от Ню Йорк Ред Булс в Мейджър Лийг Сокър

Емил Форсберг отбеляза гол, който подпечата победата на Ню Йорк Ред Булс над Интер Маями с 2:0 като домакин в двубой от американската Мейджър Лийг Сокър.

Интер Маями прекъсна серията си от три победи, но остава трети в Източната конференция, докато тимът от Ню Йорк заема девета позиция - последната, даваща право на участие в елиминационната фаза.

Суперзвездата Лионел Меси влезе в игра за гостите от Маями през второто полувреме, но не успя да предотврати поражението.

Бразилецът Каземиро си отбеляза автогол в седмата минута и домакините поведоха с 1:0, а Форсберг оформи крайното 2:0 с попадение в първата минута на добавеното време. Това бе четвърти гол за шведският нападател.