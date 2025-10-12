Интер Маями записа изразителна победа над Атланта Юнайтед, Лионел Меси се разписа на два пъти

Лионел Меси вкара два гола и направи асистенция за победата на Интер Маями с 4:0 над Атланта Юнайтед в среща от Мейджър Лийг Сокър (МЛС).

Аржентинският нападател изведе отбора напред с прекрасен удар в 39-ата минута.

Меси победа на Жорди Алба, който направи 2:0 в 52-ата минута. Тази седмица бившият защитник на Барселона и на националния отбор на Испания обяви, че ще се оттегли от футбола в края на сезона в МЛС. 36-годишният испанец получи топката на Меси, преди да прехвърли вратаря Джейдън Хибърт.

Луис Суарес вкара с воле от границата на наказателното поле, след като защитата на Атланта не успя да се справи с центриране на Алба, а Меси оформи крайния резултат три минути преди края на срещата, след като се възползва от страхотен пас на Алба.

Победата оставя Интер Маями на трето място в Източната конференция на МЛС, на четири точки зад лидера Филаделфия Юниън.