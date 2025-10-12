БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Интер Маями записа изразителна победа над Атланта Юнайтед, Лионел Меси се разписа на два пъти

Победата оставя Интер Маями на трето място в Източната конференция на МЛС.

Интер Маями записа изразителна победа над Атланта Юнайтед, Лионел Меси се разписа на два пъти
Лионел Меси вкара два гола и направи асистенция за победата на Интер Маями с 4:0 над Атланта Юнайтед в среща от Мейджър Лийг Сокър (МЛС).

Аржентинският нападател изведе отбора напред с прекрасен удар в 39-ата минута.

Меси победа на Жорди Алба, който направи 2:0 в 52-ата минута. Тази седмица бившият защитник на Барселона и на националния отбор на Испания обяви, че ще се оттегли от футбола в края на сезона в МЛС. 36-годишният испанец получи топката на Меси, преди да прехвърли вратаря Джейдън Хибърт.

Луис Суарес вкара с воле от границата на наказателното поле, след като защитата на Атланта не успя да се справи с центриране на Алба, а Меси оформи крайния резултат три минути преди края на срещата, след като се възползва от страхотен пас на Алба.

Победата оставя Интер Маями на трето място в Източната конференция на МЛС, на четири точки зад лидера Филаделфия Юниън.

