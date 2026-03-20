Интер се приближава до трансфер на титулярния вратар на Тотнъм

Интер е все по-близо до привличането на вратаря на Тотнъм Гулиелмо Викарио, съобщава британското издание "Дейли Мейл“. Според информацията спортният директор на италианския клуб Пиеро Аусилио е бил в Лондон през тази седмица, където е провел среща с агента на стража Валерио Гиуфрида.

Разговорите са се състояли около реванша от осминафиналите в Шампионската лига между Тотнъм и Атлетико Мадрид. В него Викарио започна като титуляр и се отличи с няколко ключови спасявания при победата с 3:2, която обаче не бе достатъчна за класиране напред.

Италианският национал бе привлечен в Тотнъм през лятото на 2023 година от Емполи срещу 17.2 милиона паунда. След силен старт в Англия, през настоящия сезон той допусна и колебания в изявите си, но въпреки това остава обект на сериозен интерес от клубове в Серия А, сред които и Ювентус.

От Интер се надяват да договорят трансфера на сходна сума, докато в същото време в Тотнъм обмислят сериозни промени на вратарския пост през лятото.