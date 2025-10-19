БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Анж-Йоан Бони отбеляза единственото попадение в мача в 6-та минута.

Интер спечели гостуването си на Рома и оглави класирането в италианската Серия А
Снимка: БТА
Слушай новината

Интер победи Рома с 1:0 в мач от седмия кръг на италианското първенство по футбол, с което "черно-сините" завързаха допълнително битката за първото място. Те се изравниха по точки с Наполи и Рома, но поведоха по голова разлика. Анж-Йоан Бони отбеляза единственото попадение в мача.

По-рано през деня Наполи загуби с 0:1 срещу Торино и допусна второ поражение от началото на сезона.

Интер и Рома направиха равностоен мач, но гостите от Милано вкараха рано и задържаха преднината си до края. Бони се възползва от подаване на Николо Барела и се разписа още в шестата минута на срещата, а столичани не успяха да върнат попадението. Най-близо до това бяха Пауло Дибала и Артьом Довбик, но топката така и не попадна в мрежата на Интер.

"Щастлив съм, когато вкарвам. Изиграхме силен мач като отбор и показахме дух, за да вземем важните три точки. Всичко това стана благодарение на съотборниците ми. Уча се от тях, работя здраво и се опитвам да дам моя принос за успехите", каза Бони след края на срещата.

#Серия А 2025/26 #ФК Интер #ФК Рома #Интер Милано #Рома

