Интер завърши наравно с Фиорентина, но запазва лидерството в Серия А

Лидерът Интер завърши наравно 1:1 като гост на Фиорентина в среща от 30-ия кръг на футболното първенство на Италия, след като за домакините Шер Ндур отбеляза изравнителен гол през второто полувреме.

Франческо Пио Еспозито беше точен за Интер в първата минута, но равенството върна интригата в битката на тима за титлата в Серия А. След победата на Милан с 3:2 над Торино в събота, резултатът във Флоренция намалява преднината на Интер на върха до шест точки, оставяйки лидерите с 69 точки при осем оставащи мача и давайки нова надежда на градските им съперници.

На Интер му бяха необходими 39 секунди, за да покаже ясно намеренията си, възползвайки се от неуспешно изчистване, което позволи на Николо Барела да центрира от страничната линия, за да може Еспозито да отбележи с глава от близко разстояние. Упоритостта на играчите на Фиорентина през второто полувреме най-накрая даде резултат 13 минути преди края, когато вратарят на Интер Ян Зомер успя само да парира нисък удар на Алберт Гудмундсон към непокрит Ндур, който изравни.

Така Интер влиза в международната пауза със серия от четири мача без победа във всички турнири. Фиорентина се изкачи на две точки над зоната на изпадащите.