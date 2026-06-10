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Ирак загуби от Венецуела в последната си проверка преди Мондиал 2026

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Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
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Тимът на Греъм Арнолд отстъпи с 0:2 и завърши мача с човек по-малко дни преди завръщането си на световните финали след 40-годишно отсъствие

Ирак загуби от Венецуела в последната си проверка преди Мондиал 2026
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Националният отбор на Ирак не успя да завърши с положителен резултат подготовката си за световното първенство по футбол, след като отстъпи с 0:2 на Венецуела в контролна среща, играна в Бриджвил, щата Илинойс.

Южноамериканците поведоха още в 17-ата минута чрез Кристиан Касерес, който се възползва от добра атака и прати топката в мрежата от близка дистанция. Малко след началото на второто полувреме Венецуела удвои аванса си. Отново Касерес беше в основата на попадението, след като спечели единоборство в средата на терена и изведе Хесус Рамирес, който не сгреши за 2:0.

Проблемите за иракчаните се задълбочиха в 72-рата минута, когато нападателят Али Юсеф получи директен червен картон и остави съотборниците си с човек по-малко до края на двубоя.

Въпреки поражението Ирак гледа с оптимизъм към предстоящото си участие на Мондиал 2026. Воденият от австралийския специалист Греъм Арнолд тим се завръща на световните финали за първи път от 1986 година насам.

Иракчаните ще започнат кампанията си на 17 юни срещу Норвегия, а след това ги очакват още тежки изпитания срещу Франция и Сенегал в груповата фаза на турнира.

За Венецуела успехът донесе самочувствие, въпреки че отборът отново остана извън световните финали. Страната продължава да бъде единствената южноамериканска нация, която никога не е участвала на световно първенство.

#Национален отбор на Венецуела по футбол #национален отбор по футбол на Ирак #Мондиал 2026

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