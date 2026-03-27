Иран спря спортните си отбори от пътувания до "враждебни“ държави заради сигурността

Иран забрани на своите национални отбори и спортни клубове да пътуват до страни, определени като "враждебни“, съобщава Франс прес, позовавайки се на иранската агенция ИСНА.

Разпореждането влиза в сила незабавно и ще действа до второ нареждане. То обхваща както националните представителни тимове, така и клубните отбори.

"Министерството на спорта съобщава, че присъствието на национални отбори и клубове в държави, считани за враждебни и неспособни да гарантират сигурността на иранските спортисти и членовете на отборите, е забранено до второ нареждане“, се посочва в официалното съобщение.

Решението идва близо четири седмици след началото на военния конфликт между Иран, от една страна, и САЩ и Израел, от друга, което допълнително изостря международната обстановка.

Темата за участието на ирански спортисти в чужбина придоби особена чувствителност след случая с женския национален отбор по футбол по време на първенството на Азия в Австралия.

Тогава шест състезателки и един член на спортно-техническия щаб получиха убежище в страната, което предизвика остри реакции в Техеран. Те бяха определени като предатели, след като отказаха да изпеят националния химн преди мач.

Впоследствие пет от футболистките промениха решението си и се завърнаха в Иран.

Очаква се новата забрана да окаже сериозно влияние върху участието на ирански отбори в международни турнири и да ограничи значително спортните контакти на страната в близко бъдеще.