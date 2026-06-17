Иранският футболист Мехди Тораби е получил многократна виза за влизане в САЩ

Иранската футболна федерация (FFIRI) съобщи, че крилото Мехди Тораби е получил многократна виза за влизане в САЩ, след като предишната му е изтекла, когато е напуснал страната след откриващия мач на отбора на световното първенство в Лос Анджелис.

Иран пътува от базата си в мексиканския граничен град Тихуана за трите си двубоя от груповата фаза на Мондиал 2026, първите два в Лос Анджелис, а третият в Сиатъл.

FFIRI обяви във вторник, че макар по-голямата част от отбора да има многократни визи, тази на Тораби е валидна само за едно влизане и се опитват да му осигурят друга преди втората среща на Иран от груповата фаза срещу Белгия в неделя.

„След усилията на Футболната федерация и координация с ФИФА, на играча е издадена нова многократна виза днес“, се казва в изявление на FFIRI, цитирано от агенция Ройтерс.

„С тази виза вече осигурена, Тораби няма да има проблеми да придружава националния отбор на Иран в предстоящите му мачове и ще бъде на разположение да пътува с отбора през останалата част от турнира“, допълниха от централата.

Тораби остана резерва и не се появи в игра при равенството на тима 2:2 с Нова Зеландия в понеделник.