Иш Уейнрайт: Везенков е българска суперзвезда

Играчът на Апоел Тел Авив не се притеснява от мача с Олимпиакос в София

Американският баскетболист на Апоел Тел Авив Иш Уейнрайт заяви, че тимът му подхожда уверено към предстоящото домакинство срещу Олимпиакос в София от 37-ия кръг на Евролигата.

Двубоят ще се играе на 9 април в зала "Арена Армеец“, където се очаква сериозен интерес от страна на българските фенове заради присъствието на Александър Везенков.

"Не се притесняваме от предстоящия мач срещу Олимпиакос и очакваните многобройни фенове, това е просто баскетбол. Саша е българска суперзвезда. Те са страхотен отбор, но ние ще излезем и ще се борим“, коментира Уейнрайт.

Баскетболистът говори след победата на своя тим над Панатинайкос, като подчерта, че отборът е следвал успешно предварителния план и е направил ключови защитни действия в края на срещата.

Преди сблъсъка с Олимпиакос, Апоел Тел Авив ще изиграе още един домакински мач в София – срещу Фенербахче на 7 април.

