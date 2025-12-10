БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте...
Чете се за: 00:52 мин.
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу...
Чете се за: 00:17 мин.
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с...
Чете се за: 04:27 мин.
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Чете се за: 00:45 мин.
Призиви "Оставка" в градове из цялата страна...
Чете се за: 08:27 мин.
Протест в Триъгълника на властта под надслов...
Чете се за: 04:00 мин.

Исландия също ще бойкотира "Евровизия" заради Израел

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Исландия е петата държава, която взе решение да бойкотира песенния конкурс "Евровизия"

бойкотира юбилейното издание евровизия 2026
Снимка: БТА/Архив
Исландия е петата държава, която взе решение да бойкотира песенния конкурс "Евровизия", след като Европейския съюз за радио и телевизия реши Израел да бъде допуснат за участие. Преди това решение да се оттеглят взеха Испания, Ирландия, Словения и Нидерландия.

Днес беше крайният срок, в който страните трябваше да информират EBU дали ще бъдат част от "Евровизия" 2026, която тази година ще се проведе в Австрия.

Мотивът на Европейския съюз за радио телевизия да не подложи на гласуване участието на израелски представител, е че не става дума за правителството, а за изпълнител и обществената телевизия.

#"Евровизия 2026" #Бойкот #Исландия

Още от: Европа

Водещи новини

