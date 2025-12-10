Исландия също ще бойкотира "Евровизия" заради Израел

Исландия е петата държава, която взе решение да бойкотира песенния конкурс "Евровизия", след като Европейския съюз за радио и телевизия реши Израел да бъде допуснат за участие. Преди това решение да се оттеглят взеха Испания, Ирландия, Словения и Нидерландия.

Днес беше крайният срок, в който страните трябваше да информират EBU дали ще бъдат част от "Евровизия" 2026, която тази година ще се проведе в Австрия.

Мотивът на Европейския съюз за радио телевизия да не подложи на гласуване участието на израелски представител, е че не става дума за правителството, а за изпълнител и обществената телевизия.