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Исмаел Саибари се разбра с Байерн за трансфер до 2031 година

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Спорт
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Мароканският национал ще премине медицински прегледи в САЩ, а ПСВ ще получи рекордна сума за правата му

Исмаел Саибари се разбра с Байерн за трансфер до 2031 година
Снимка: AP Photo
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Байерн Мюнхен е на финалната права по привличането на Исмаел Саибари от ПСВ Айндховен. Мароканският национал е постигнал договорка с германския шампион, като трансферът се очаква да бъде на стойност около 55 милиона евро.

Сделката ще бъде рекордна за ПСВ, тъй като нидерландският клуб никога досега не е получавал толкова висока сума за свой футболист.

25-годишният Саибари направи силен сезон в Ередивизи и привлече вниманието на редица водещи европейски клубове. Байерн обаче е действал бързо и е договорил дългосрочен контракт с играча до лятото на 2031 година.

Въпреки че в момента Саибари е с националния отбор на Мароко на световното първенство, трансферът не се очаква да бъде забавен. Медицинските прегледи на футболиста ще бъдат проведени в САЩ, където се намира и лекарят на Байерн, ангажиран с германския национален отбор.

Саибари вече направи впечатление и на Мондиал 2026, след като се разписа при равенството 1:1 на Мароко срещу Бразилия.

Неговият съотборник в националния тим Билал Ел Ханус също подкрепи евентуалния трансфер.

"Той е невероятен футболист и заслужава да играе в голям отбор. Пожелавам му успех“, заяви играчът на Щутгарт.

#Исмаил Саибари #ФК ПСВ Айндховен #ФК Байерн Мюнхен

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