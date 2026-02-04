Испания обсъжда забрана на социалните мрежи за деца под 16 години

Испания може да стане поредната държава, която ограничава достъпа на деца и тийнейджъри до социалните мрежи. Идеята е на премиера Педро Санчес, който заяви, че целта е да бъдат защитени младите хора от вредно съдържание като насилие и порнография.

По думите му онлайн пространството не бива да насърчава пристрастяване и злоупотреби, особено когато става дума за деца. Затова правителството планира и промени в закона, които ще изискват по-голяма отговорност от компаниите, управляващи социални платформи. Ако те не премахват незаконно или опасно съдържание, ръководствата им могат да носят наказателна отговорност.

Испания не е единствената страна с подобни намерения. Франция вече направи първа стъпка към забрана, която чака окончателно одобрение. Гърция и Дания също обсъждат подобни мерки. В края на миналата година Австралия вече въведе забрана за социални мрежи за деца под 16 години.

Темата предизвиква сериозен дебат – докъде трябва да стига защитата на децата онлайн и как да се намери баланс между свободата в интернет и безопасността на младите хора.