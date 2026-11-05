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Испански ресторант зае първо място в световната класация на 50-те най-добри ресторанта за 2026 г.

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испански ресторант оглави класацията world 39s best restaurants 2026
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Ресторантът Asador Etxebarri, разположен в испанската Страна на баските, оглави класацията на 50-те най-добри ресторанта за 2026 г., съобщава АФП. Влиятелната британска класация беше обявена в сряда вечерта на церемония в Лима.

След като зае второ място през 2025 г., ресторантът, ръководен от 1990 г. от Битор Аргинсонис, изпревари Gaggan в Банкок, чийто индийски шеф-готвач Гаган Ананд е смятан за пионер на експерименталната кухня в Азия.

На трето място се класира ресторантът Alchemist в Копенхаген на шеф-готвача Расмус Мунк, който предлага завладяващо гастрономическо преживяване, съчетаващо кулинария и театър.

Първият френски ресторант в тази класация, която е конкурент на пътеводителя „Мишлен“, е Plénitude на шеф-готвача Арно Донкел, заел десето място. През 2025 г. той беше на 14-а позиция.

Разположен в Ашпе, между Билбао и Сан Себастиан, Asador Etxebarri предлага сред специалитетите си домашно приготвено чоризо, млади змиорки и най-вече телешка пържола с кост, изпечена на скара, която организаторите на класацията определят като звездата на заведението.

При получаването на наградата си Битор Аргинсонис, чийто ресторант притежава звезда „Мишлен“, отдаде почит на всички, „които ни помогнаха да продължим работата си“.

„Нашите майки, нашите баби, велики готвачки и готвачи ни предадоха чрез своята всеотдайност и страст безценно културно и гастрономическо наследство“, каза той.

„От много години сме тук и най-накрая наградата дойде“, каза шеф-готвачът пред АФП след церемонията по връчването на отличията.

Организирана за първи път в Южна Америка, церемонията се състоя в Общинския театър на Лима, една от водещите гастрономически столици в региона.

Перуанският ресторант Maido, основан от шеф-готвача с японски произход Мицухару Цумура, оглави класацията през 2025 г.

Maido стана вторият перуански ресторант, достигнал първото място за период от три години, след Central на шеф-готвача Вирхилио Мартинес през 2023 г.

Тази година титлата за най-добър ресторант в Латинска Америка беше присъдена на мексиканския Quintonil в Мексико Сити, който зае четвърто място в световната класация.

Класацията World's 50 Best Restaurants се изготвя от 2002 г. насам въз основа на гласовете на около 1000 експерти, сред които шеф-готвачи, специализирани журналисти и собственици на ресторанти.

Тя обаче е обект на критики заради недостатъчната прозрачност на системата за гласуване, припомня АФП.

#Най-добър ресторант на 2026 г. #Лима #Испания #Латинска Америка #връчване на награди

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