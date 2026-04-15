Историята на Христо Мусков – световен шампион по силов трибой

За амбицията, упорития труд и страстта за победата пред камерата на БНТ разказва Христо Мусков. Той е 4-кратен световен и 5-кратен европейски шампион по силов трибой.

"Хората си мислят, че аз генетично съм такъв, 140 кг. Напротив, аз съм 60 кг момче, високо. Това ми е генът и реших това нещо да го променя. След плуването започнах да влизам във фитнес зали. Преоткрих щангите и те почнаха да ми се отдават. Така се допрях до силовия трибой. Още на първото ми състезание бях 80 кг. Почнах да клякам с 240 кг, дърпам 270 кг, мъртва тяга, по 180 лежанка и разбрах, че ми се отдава", сподели той.

На европейското първенство в Полша българският състезател постави рекорд в мъртва тяга - 342,5 кг.