БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Италия и Белгия продължават към четвъртфиналите на световното по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора ще се срещнат в следващата фаза след чисти победи на осминафиналите във Филипините.

Италия и Белгия продължават към четвъртфиналите на световното по волейбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Италия и Белгия ще спорят за място на полуфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Двата отбора ще се срещнат един срещу друг на четвъртфиналите след чисти победи на осминафиналите.

Световните шампиони се пречупиха Аржентина с 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) гейма в първия мач от програмата. Отличната игра на посрещане, както и по-добрият сервис, дадоха нужното предимство на тима на Фердинандо дe Джорджи, който срещна истински затруднения само в първия гейм. В него аржентинците водеха в резултата почти до самия край, но с няколко намеси на блокада в края италианците успяха да го измъкнат с 25:23.

Алесандро Микелето даде тон на „адзурите“ с 15 точки. Юри Романо добави 14, Матиа Ботоло заби 13.

Лучано Висентин отговори с 15 точки за аржентинците.

Белгийците бяха още по-категорични. Белгийският тим се справи с Финландия след 3:0 (25:21, 25:17, 25:17) във втория мач за деня.

Скандинавците, които в груповата фаза победиха олимпийския шампион Франция, няма сили за нов подвиг и отстъпиха пред непобедния до момента състав на "червените дяволи".

Фере Регерс завърши с 20 точки за победителите, а още 19 прибави капитанът на Белгия Сам Деру. За Финландия най-резултатен в срещата бе Йонас Йокела с 14 точки.

Освен Италия и Белгия, място на четвъртфиналите на световното първенство вече си осигуриха Полша и Турция. Останалите четвъртфиналисти ще станат ясни в следващите два дни, като в понеделник България ще играе с Португалия за място в топ 8. Мачът е от 10:30 часа българско време.

#Национален отбор на Финландия по волейбол за мъже #Национален отбор на Белгия по волейбол за мъже #Национален отбор на Аржентина по волйебол за мъже #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #национален отбор на Италия по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
1
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
4
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
5
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
6
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Волейбол

Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат
Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:22 мин.
Полша и Турция са първите четвъртфиналисти на световното първенство по волейбол Полша и Турция са първите четвъртфиналисти на световното първенство по волейбол
Чете се за: 01:50 мин.
Марица Пловдив ще участва в международен турнир в Турция Марица Пловдив ще участва в международен турнир в Турция
Чете се за: 00:57 мин.
Бразилия е поредното голямо име аут от световното по волейбол Бразилия е поредното голямо име аут от световното по волейбол
Чете се за: 00:47 мин.
Франция допусна елиминация в груповата фаза на световното по волейбол Франция допусна елиминация в груповата фаза на световното по волейбол
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина като държава
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НАТО вдигна германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море НАТО вдигна германски изтребители заради руски самолет над Балтийско море
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Жители на с. Труд протестират заради липсата на редовен автобус до Пловдив Жители на с. Труд протестират заради липсата на редовен автобус до Пловдив
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ