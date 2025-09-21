Италия и Белгия продължават към четвъртфиналите на световното по волейбол

Италия и Белгия ще спорят за място на полуфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Двата отбора ще се срещнат един срещу друг на четвъртфиналите след чисти победи на осминафиналите.

Световните шампиони се пречупиха Аржентина с 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) гейма в първия мач от програмата. Отличната игра на посрещане, както и по-добрият сервис, дадоха нужното предимство на тима на Фердинандо дe Джорджи, който срещна истински затруднения само в първия гейм. В него аржентинците водеха в резултата почти до самия край, но с няколко намеси на блокада в края италианците успяха да го измъкнат с 25:23.

Алесандро Микелето даде тон на „адзурите“ с 15 точки. Юри Романо добави 14, Матиа Ботоло заби 13.

Лучано Висентин отговори с 15 точки за аржентинците.

Белгийците бяха още по-категорични. Белгийският тим се справи с Финландия след 3:0 (25:21, 25:17, 25:17) във втория мач за деня.

Скандинавците, които в груповата фаза победиха олимпийския шампион Франция, няма сили за нов подвиг и отстъпиха пред непобедния до момента състав на "червените дяволи".

Фере Регерс завърши с 20 точки за победителите, а още 19 прибави капитанът на Белгия Сам Деру. За Финландия най-резултатен в срещата бе Йонас Йокела с 14 точки.

Освен Италия и Белгия, място на четвъртфиналите на световното първенство вече си осигуриха Полша и Турция. Останалите четвъртфиналисти ще станат ясни в следващите два дни, като в понеделник България ще играе с Португалия за място в топ 8. Мачът е от 10:30 часа българско време.