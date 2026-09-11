БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Италия и Франция започнаха с победи участието си на Евроволей

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Италианците победиха Швеция на открито на "Пиаца дел Плебишито" в центъра на Неапол.

Италия волейбол мъже Швеция
Снимка: БТА
Слушай новината

Световният шампион Италия стартира участието си на европейското първенство по волейбол за мъже с успех над тима на Швеция с 3:0 (25:22, 25:21, 25:17).

Срещата завърши след полунощ и имаше реален риск да бъде отложена, тъй като се игра на открито на "Пиаца дел Плебишито" в центъра на Неапол, като мачът бе прекъснат за дълго време заради бурята и дъжда в южния италиански град, като играчите на двата тима се прибраха. Двубоят закъсня с 20 минути, а след първия гейм бе прекъснат за повече от половин час, когато бе съобщено, че играчите искат да доиграят срещата, на която гост бе и президентът на Италия Серджо Матарела. Най-резултатен в мача бе Юри Романо с 13 точки, Джовани Сангинети добави 12, а Даниеле Лавия - 11 за победителите от Италия. Аксел Енлунд и Якоб Линк реализираха по 8 за Швеция.

Двукратният олимпийски шампион Франция също започна с успех, макар и по-труден - 3:0 срещу тима на Швейцария (25:23, 31:29, 25:21) в мач от Група "D", игран в румънския град Клуж-Напока. Френският тим е потенциален съперник на България на четвъртфиналите на турнира, ако той очаквано завърши на първо място в групата, а отборът на Джанлоренцо Бленджини продължи като втори от потока си и елиминира третия от група "D" на осминафиналите.

Тео Фор от тима на Франция бе над всички в мача с 21 точки, Тревор Клевно помогна за успеха с 11. Ларс Миге бе лидер на швейцарския тим с 13 точки.

В мач от същото група тимът на Германия се наложи над Турция с 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19) в румънския град. Тео Мовинкел поведе Германия към успеха с 16 точки, за турците също 16 реализира Гьокчен Юксел, а звездата на тима Адис Лагумджия завърши с 14.

Домакинът на Група "C" Финландия победи на старта Дания с 3:0 (25:22, 25:17, 25:20) в Тампере. Лука Мартила и Йонас Йокела отбелязаха по 17 точки за финландците, Улрик Бо Дал се отчете с 13 за тима на Дания.

#Евроволей 2026 за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
1
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя
2
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни...
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
3
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
Почина финансистът Красимир Ангарски
4
Почина финансистът Красимир Ангарски
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив, отиват на съд
5
Трима лекари, обвинени за смъртта на 6-годишно дете в Пловдив,...
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК
6
МВР и ДАНС с удар по схема за източване на средства от НЗОК

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Волейбол

България приема Португалия в търсене на втора победа на Евроволей 2026
България приема Португалия в търсене на втора победа на Евроволей 2026
Украйна се справи с Израел на Евроволей в София Украйна се справи с Израел на Евроволей в София
Чете се за: 01:07 мин.
Полша не даде шанс на Португалия и започна защитата на европейската си титла с 3:0 Полша не даде шанс на Португалия и започна защитата на европейската си титла с 3:0
Чете се за: 02:45 мин.
Пуснаха в продажба допълнителни билети за следващите мачове на България на ЕвроВолей Пуснаха в продажба допълнителни билети за следващите мачове на България на ЕвроВолей
Чете се за: 00:52 мин.
България запази деветото място в световната ранглиста по волейбол при мъжете България запази деветото място в световната ранглиста по волейбол при мъжете
Чете се за: 01:30 мин.
Симеон Николов: Важното бе да тръгнем с чиста победа Симеон Николов: Важното бе да тръгнем с чиста победа
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Днес Сияна трябваше да навърши 14 г.: Ново заседание по делото за загиналото момиче в катастрофа край Телиш
Днес Сияна трябваше да навърши 14 г.: Ново заседание по делото за...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
25 години от атентатите на 11 септември: Дронове пресъздадоха рухналите кули в Ню Йорк 25 години от атентатите на 11 септември: Дронове пресъздадоха рухналите кули в Ню Йорк
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Двустаен апартамент за 200 000 евро, тристаен за 300 000 евро – как се променят цените на имотите в София? Двустаен апартамент за 200 000 евро, тристаен за 300 000 евро – как се променят цените на имотите в София?
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си "Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Изправна е била сигнализацията на жп прелеза, където се сблъскаха...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Тръмп не съжалява, че е започнал война срещу Иран
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Гроздоберът в Сандански: Реколтата, качеството и равносметката
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
НА ЖИВО: Шестима министри отговарят на въпроси в петъчния...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ