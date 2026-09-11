Италия и Франция започнаха с победи участието си на Евроволей

Световният шампион Италия стартира участието си на европейското първенство по волейбол за мъже с успех над тима на Швеция с 3:0 (25:22, 25:21, 25:17).

Срещата завърши след полунощ и имаше реален риск да бъде отложена, тъй като се игра на открито на "Пиаца дел Плебишито" в центъра на Неапол, като мачът бе прекъснат за дълго време заради бурята и дъжда в южния италиански град, като играчите на двата тима се прибраха. Двубоят закъсня с 20 минути, а след първия гейм бе прекъснат за повече от половин час, когато бе съобщено, че играчите искат да доиграят срещата, на която гост бе и президентът на Италия Серджо Матарела. Най-резултатен в мача бе Юри Романо с 13 точки, Джовани Сангинети добави 12, а Даниеле Лавия - 11 за победителите от Италия. Аксел Енлунд и Якоб Линк реализираха по 8 за Швеция.

Двукратният олимпийски шампион Франция също започна с успех, макар и по-труден - 3:0 срещу тима на Швейцария (25:23, 31:29, 25:21) в мач от Група "D", игран в румънския град Клуж-Напока. Френският тим е потенциален съперник на България на четвъртфиналите на турнира, ако той очаквано завърши на първо място в групата, а отборът на Джанлоренцо Бленджини продължи като втори от потока си и елиминира третия от група "D" на осминафиналите.

Тео Фор от тима на Франция бе над всички в мача с 21 точки, Тревор Клевно помогна за успеха с 11. Ларс Миге бе лидер на швейцарския тим с 13 точки.

В мач от същото група тимът на Германия се наложи над Турция с 3:1 (23:25, 25:22, 25:21, 25:19) в румънския град. Тео Мовинкел поведе Германия към успеха с 16 точки, за турците също 16 реализира Гьокчен Юксел, а звездата на тима Адис Лагумджия завърши с 14.

Домакинът на Група "C" Финландия победи на старта Дания с 3:0 (25:22, 25:17, 25:20) в Тампере. Лука Мартила и Йонас Йокела отбелязаха по 17 точки за финландците, Улрик Бо Дал се отчете с 13 за тима на Дания.