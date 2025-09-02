БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

Италия надхитри Испания на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Италианците използваха силен край, за да усложнят живота на действащия европейски шампиони на първенството.

Италия надхитри Испания на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Снимка: fiba.com
Италианският национален отбор продължава на висота на Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Финландия и Кипър. Селекцията на Джанмарко Поцеко надделя над Испания с 67:63 в среща от четвъртия кръг в група C, изиграна в "Спирус Киприану Арена", Лимасол. Италианците дълго време бяха в ролята на догонващи, но всичко в този мач се реши във финалните акорди, когато успяха да вземат по-добрите решения. По този начин "адзурите" се пребориха за трети пореден успех и същевременно спряха успешната серия на действащите европейски шампиони от две последователни верни стъпки.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от FIBA EuroBasket (@eurobasket)


"Скуадра адзура" вече си осигури място на осминафиналите на шампионата, след като Грузия отказа Кипър по-рано през деня в друг мач от групата. Италианският тим се намира на второто място във временното класиране с три победи и една загуба, а съставът на Серджо Скариоло има по два успеха и поражения, като ще се бори в последния ден на груповата фаза да продължи напред. На 4 септември (четвъртък) италианците ще имат за съперник Кипър, докато испанците ще срещнат Гърция в ключова среща.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от FIBA EuroBasket (@eurobasket)


Точната стрелба зад арката и солидното представяне в дефанзивен план на символичните гости остави италианците без кош дълго време в откриващите минути. Проблемите в нападение продължиха да измъчват символичните домакини и това отвори пътя на испанците към аванс от 8 точки в края на встъпителния период.

„Адзурите“ също заложиха на стрелбата от далечна дистанция в началото на следващата десетка и равенството постепенно светна на светлинното табло. Серхио де Лареа и Сантиаго Алдама спряха италианския подем, за да тласнат „фуриите“ при 36:30 в съблекалнята.

„Ла Фурия“ остана на лидерската позиция и на старта на третата част, в която безплодните атаки се превърнаха в тенденция. Мухамет Джуф взе нещата в свои ръце и почти собственоръчно вдъхнови италианския тим обрата, което се оказа достатъчно да си издейства 2-точков актив след 30 минути игрово време.

Възходът на „Скуадра адзура“ не стихна и в откриващите моменти на заключителната четвърт. Лекция на Алдама методично възстанови силите с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Последва размяна на наказателните удари, при която италианският тим се отскубна с точка в последните 31 секунди. Испанският отбор сгреши в ответната атака, а нападение по-късно Марко Спису и Джампаоло Ричи не сгрешиха от линията за наказателни удари, слагайки точка на спора.

Мухамет Джуф даде тон на италианците със своите 14 точки и 8 борби. Джампаоло Ричи се отчете с 11 и 5 овладени под двата ринга топки.

Сантиаго Алдама се отличи за актуалните европейски шампиони с 19 точки и 10 борби. Серхио де Лареа регистрира 15 и 7 овладени под двата ринга топки.

#Национален отбор на Италия по баскетбол за мъже #Национален отбор на Испания по баскетбол за мъже #Евробаскет 2025 за мъже

