Италия ще бъде без голямата си звезда за Купа Дейвис

Националният отбор по тенис на Италия ще бъде без голямата си звезда Яник Синер в предстоящите финали за купа "Дейвис".Световният №2 бе с основна роля за това Италия да триумфира през 2024 година за втори пореден път, но сега няма да бъде на линия за турнира в Болоня от 18 до 23 ноември.

В негово отсъствие капитанът на "адзурите" Филипо Воландри ще разчита на Матео Беретини, Симоне Болели, Флавио Коболи, Лоренцо Музети и Андреа Вавасори.

За разлика от Синер, водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас ще бъде в състава на Испания в опит да донесе първа титла на страната си от 2019 година насам. Той ще си партнира с Хауме Мунар, Педро Мартинес и Марсел Гранойерс, като изненадващо капитанът Давид Ферер избра само четирима тенисисти.

В четвъртфиналите Италия ще играе с Австрия, а Испания среща Чехия. Другите две двойки противопоставят Франция на Белгия и Германия на Аржентина.