Григор Димитров се разделя с треньора Дани Валверду

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Първата ни ракета прекратява сътрудничеството си с тенис специалиста.

григор димитров продължи работи дани валверду 2023 година
Григор Димитров, обяви раздялата си с Дани Валверду. Най-добрият български тенисист използва социалните мрежи, за да благодари на венецуелския специалист за дългогодишното партньорство.

"Осем години! Това беше невероятно пътуване заедно – на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме", написа Димитров.

"Благодаря ти, че вярваше в мен и ме тласкаше да бъда най-добрата версия на себе си. Винаги ще бъдеш част от моята история. Пожелавам ти всичко най-добро в следващото ти приключение", добави хасковлията.

През септември Димитров съобщи, че пътищата му се разделят и с Джейми Делгадо.

Българинът тренира в Дубай вече с нов треньор - Ксавие Малис. В екипа му са още физиотерапевтът Марк Бендър и треньорът по физическа подготовка Ютака Накамура.

Димитров ще се завърне на корта в турнира в Бризбейн, който започва на 4 януари, като това ще е десето негово участие в Австралия. В момента българинът е под номер 44 в световната ранглиста.

Белгиецът Ксавие Малис е новият треньор на Григор Димитров
Белгиецът Ксавие Малис е новият треньор на Григор Димитров
В момента българинът се готви под неговото ръководство в Дубай. Той...
Чете се за: 02:32 мин.
