Григор Димитров се разделя с треньора Дани Валверду

Григор Димитров, обяви раздялата си с Дани Валверду. Най-добрият български тенисист използва социалните мрежи, за да благодари на венецуелския специалист за дългогодишното партньорство.

"Осем години! Това беше невероятно пътуване заедно – на и извън корта. Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме", написа Димитров.

"Благодаря ти, че вярваше в мен и ме тласкаше да бъда най-добрата версия на себе си. Винаги ще бъдеш част от моята история. Пожелавам ти всичко най-добро в следващото ти приключение", добави хасковлията.

През септември Димитров съобщи, че пътищата му се разделят и с Джейми Делгадо.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от griglobal (@griglobal)





Българинът тренира в Дубай вече с нов треньор - Ксавие Малис. В екипа му са още физиотерапевтът Марк Бендър и треньорът по физическа подготовка Ютака Накамура.

Димитров ще се завърне на корта в турнира в Бризбейн, който започва на 4 януари, като това ще е десето негово участие в Австралия. В момента българинът е под номер 44 в световната ранглиста.