Ивайло Габровски: Възможно е да има българин на Джиро д'Италия

Рекордьорът по титли от колоездачната обиколка на България с пет трофея Ивайло Габровски присъства на откриването на фотоизложбата "Колоезденето в София" по повод предстоящото домакинство на три етапа от Обиколката на Италия. Той заяви, че е възможно да има и българин в това престижно колоездачно състезание в бъдеще, ако се намери подходяща среда, в която младите родни колоездачи да се развиват.

"Радвам се, че това се случва в България след толкова много години. Връщайки се назад във времето, когато аз бях състезател, това, което ще наблюдаваме, го свръзвам и с нашата обиколка, защото тя е четвъртата поред, проведена в света. Свързвам България в момента с Италия и се надявам, че това голямо спортно състезание ще възроди колоезденето, ще обедини хората в нашите среди и колоезденето ще тръгне по един нов път, който ще му даде големи хоризонти", коментира Габровски по повод предстоящия старт на Giro d'Italia 2026 в България.

"Мисля, че маршрутът е правилно избран. Все пак по Черноморието задължително трябва да има етап и съжалявам единствено, че не минават Шипка. Но мисля, че маршрутът е прекрасен. Това са три етапа, а все пак ние не можем да искаме повече. Оптимално е измислен и избран маршрутът. Нямам фаворити, а може би ще има един победител, който не влиза в сметките на специалистите. Това са професионални състезатели, при тях това е работа и начин на живот. Те идват тук, за да покажат най-доброто от себе си. Става въпрос за много пари и ангажиментът е много сериозен", добави той-

Попитан за българската връзка с Обиколката на Италия и дали може отново да има български участник в престижната надпревара, Ивайло Габровски отговори: "Имало е българи вече в Обиколката на Италия. Николай Михайлов участва преди години. Даниел Петров участва в Обиколката на Испания преди години също. Съвсем възможно е да има българин, просто трябва да се работи с младите момчета, които излизат. Мисля, че в тях има потенциал и да им се намери подходяща среда, в която те могат да се развиват."

Обиколката на Италия можете да гледате в ефира на БНТ от 8 до 10 май. Българската национална телевизия ще предложи над 15 часа преки предавания със студийна програма от мястото на събитието в Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.