Спортното министерство публикува отчет за свършената работа от екипа на Димитър Илиев

Отчет за свършената работа от екипа на министър Димитър Илиев в рамките на мандата на служебния кабинет на Андрей Гюров в периода февруари-април 2026 г.

С предприетите действия през периода февруари-април 2026 г. екипът на министъра на младежта и спорта Димитър Илиев внесе финансово спокойствие в системата и осигури необходимото финансово подпомагане за спортните федерации, за да могат елитните ни спортисти да тренират необезпокоявани в нормална атмосфера и да се готвят за състезанията в календара. Бяха направени нормативни промени с акцент върху критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица, бе поставен фокус върху младежките политики и разработване на нови програми за младите хора у нас. Стартираха нови проекти с организации като Българския футболен съюз, реализираха се начертани цели по младежки и доброволчески международни инициативи, по които ММС участва като координатор и партньор.

* Постигнатите резултати в изпълнението на спорта за високи постижения

Програма за финансово подпомагане на олимпийска подготовка за 2026 г.

Към края на месец април 2026 г. финансово подпомогнати са всички олимпийски федерации, подали проекти за 2026 г., с изключение на Българската федерация по вдигане на тежести, поради неизпълнени задължения към ММС и други финансови институции.

Чрез целево финансиране бяха подпомогнати пет спортни клуба по вдигане на тежести. Благодарение на навременно осигурената подкрепа от Министерството, националният отбор успя да участва в Европейското първенство за мъже и жени в гр. Батуми, където завоюва 14 медала и зае престижното второ място в отборното класиране.

Програма за финансово подпомагане на спорта за високи постижения за 2026 г.

Към края на месец април 2026 г. финансово подпомогнати са всички олимпийски, неолимпийски и колективни спортове, които са подали проекти за 2026 г., с изключение на Българската конфедерация по кикбокс и муай-тай, шахмат 2022, Българската национална федерация по карате и Българската федерация по ветроходство.

По вече сключени договори с федерациите в периода февруари-април са одобрени допълнителни финансови средства в размер на 40 000 евро.

Програма за кадрово осигуряване на спортните федерации за 2026 г.

Финансово са подпомогнати всички федерации, отговарящи на условията на програмата за 2026 г. По вече сключени договори с федерациите в периода февруари-април са одобрени допълнителни финансови средства в размер на 148 604 евро.

Програма за развитие на спортните клубове за 2026 г.

В ММС са постъпили 1077 проекта на спортни клубове. Определени са финансовите средства по спортове. Към настоящия момент всички проектни предложения са разгледани и предстои да бъдат включени в комисия за одобрение на тяхното финансиране.

Финансово подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България

Към месец февруари финансово по програмата са подпомогнати 9 спортни федерации. За периода февруари - април финансово са подпомогнати 20 спортни федерации с 3 007 680 евро. По Програмата финансово са подпомогнати всички федерации, отговарящи на условията на програмата за 2026 г.

* Допълнителни дейности и инвестиции

Одобрен е проект на Българския футболен съюз за 138 000 евро във връзка с разработена програма за елитно обучение и дългосрочно развитие на перспективни млади футболисти. Проектът включва материално-техническо осигуряване и финансово подпомагане на треньори и медицински и спортно-научен екип.

Одобрено е финансово подпомагане в размер на 200 687 евро за материално-техническо осигуряване (ролба) за поддържане и безопасна експлоатация на зимните пързалки в „Зимен дворец на спорта“.

В момента се разработва проект на модул за финансово подпомагане към Програмата за олимпийска подготовка, който е насочен към младите таланти на България с потенциал за участие в Олимпийските игри през 2032 г.

Направена е промяна в НАРЕДБА №5 от 29.10.2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица. Промяната осигурява:

- определяне на нови размери на наградите в евро;

- правна яснота и предвидимост относно размера на паричните стимули;

- непрекъснатост на държавната политика за стимулиране на високите спортни постижения;

- необходимостта от запазване на мотивацията на спортистите;

- осигуряване на възможност за получаване на до 100 % от определения максимален размер на подпомагането за спортисти, постигнали високи успехи в условия на силно рестриктивни международни квоти;

- отчитане на факта, че класирането в първенство с ограничен достъп е само по себе си изключително постижение;

- въвеждане на изискване за удостоверяване на квотния принцип чрез документ, издаден от съответната международна спортна организация, което изключва субективизма при вземането на решения;

- създаване на възможност за награждаване на отборните класирания в индивидуалните спортове, които често са резултат от огромни усилия и имат сериозен принос за имиджа на страната.

- В периода по Наредба № 5 министърът на младежта и спорта награди с парични награди за постигнати изключителни спортни резултати 17 талантливи млади спортисти с финансови средства в размер на 193 680 евро. За постигнати спортни резултати и класирания в световни и европейски първенства премии получиха 35 спортисти, 27 треньори и 4 длъжностни лица в размер на 207 509,20 евро.

* Реализирани дейности в областта на спорта за всички и спорта за учащи

ММС изготви предложение за изменение на Постановление № 46 на МС от 19 март 2020 г. за определяне на минималните диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. Средствата се предоставят ежегодно на образователните институции за обезпечаване на заниманията със спорт и спортните дейности на децата в детските градини, учениците и студентите. Предвижда се увеличение на средствата от 2,56 евро (5 лв.) на 5 евро за деца и от 5,11 евро (10 лв.) на 10 евро за ученици, студенти и курсанти. Към настоящия момент тече процедура по съгласуване със заинтересованите министерства.

ММС ежегодно подпомага финансово организирането и провеждането на Ученическите игри за ученици от I до XII клас и на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система. В различните етапи на игрите участват повече от 85 000 ученици годишно.

Във връзка с утвърдения нов списък на професиите за професионално образование и обучение и включената в него нова професия „помощник-треньор по вид спорт“ е стартирана процедура за разработване на учебни програми по отраслова и специфична професионална подготовка за спортните училища, които ще влязат в сила от учебната 2026/2027 г. за учениците, приети в VIII клас. Партньор на ММС при разработването на учебното съдържание е НСА „Васил Левски“.

* Регулирани професии

По предложение на ММС професиите „Помощник-треньор по вид спорт“ и „Треньор по вид спорт“ стават регулирани. Към настоящия момент промяната е публикувана за обществено обсъждане. Регулирането на треньорските професии ще повиши изискванията към обучението, придобиването и признаването на професионална квалификация, с което ще бъдат създадени условия за повишаване на качеството на спортните услуги, предоставяни на гражданите, както и на тренировъчния процес на спортистите. Паралелно с това се подготвя предложение за изменение на Наредба № 1 от 2019 г. за треньорските кадри с цел привеждане на нормативната уредба в съответствие със Закона за признаване на професионалните квалификации, включително по отношение на процедурите за признаване и изискванията към кандидатите за вписване в регистъра.

* Постигнатите резултати в изпълнението на политиката за младежта

Бе открита процедура за кандидатстване по Националната програма за превенция и информираност сред младите хора (2026 – 2030), по която постъпиха 129 проектни предложения.

Сформирана бе работна група, на която министърът на младежта и спорта възложи задачата да изготви предложения за промени в Закона за младежта, свързани с развитието на младежката работа, статута на младежкия работник и функционирането на младежките центрове и младежките пространства, както и изготвяне на доклад с конкретни предложения за изменение в нормативната уредба. В определения срок работната група предостави на министъра доклад с извършената работа и проект на ЗИД на Закона за младежта.

Разработена е нова концепция за финансово подпомагане на национално представителните младежки организации за тригодишен период (2027-2029 г.), като предвиденият финансов ресурс за 2027 г. възлиза на 200 000 евро. Предстои да се предложи за одобрение в Министерство на финансите.

Разработени са указания и прилежащи документи за стартиране на процедура за кандидатстване по Национална програма за младежта (2026-2030), като се планира същата да бъде обявена през юни 2026 г. Кандидатите ще имат възможност да подават проектни предложения по няколко тематични области.

* Европейски програми, проекти и международно сътрудничество

В периода февруари-април 2026 г. ММС се включи като координатор и партньор в следните проектни предложения:

Проектното предложение „Укрепване на демократичното участие чрез грамотност и европейски инициативи, ръководени от младежи“ (FOCUS4DEMOCRACY). Проектът обединява младежки организации и държавни институции от България, Литва, Испания (Канарските острови), Италия (Сардиния), Северна Македония и Турция с цел изграждане на структурирана транснационална мрежа с общи стандарти за управление и механизми за участие на младежта. Партньорските организации ще разработят обща методология за обучение на младежи-обучители.

Проектно предложение „Европейска мрежа на доброволци за приобщаващ спорт” – (BeVolunteer). ММС се включва като партньор в това проектно предложение. Целта на проекта е набиране на 500 доброволци от участващите държави, които ще преминат обучения за развитие на умения в областта на лидерството, социалното приобщаване, управлението на събития за участие в спортни прояви по време на Европейската седмица на спорта. По проекта ще бъде изградена платформа, която ще съдържа информация за доброволците и възможностите за включване в спортни събития.

Активно темпо и постигнати резултати се отбелязват и по проектните предложения „Европейският етичен знак – европейска рамка за сертифициране в областта на етиката в спорта в клубовете“ (E2Flag), „Иновативни учебни програми за подготовка на нови специалисти в областта на социалните и спортните дейности“ (BRIDGES), „Подкрепа на мобилността, с цел натрупване на опит чрез обучение по боулинг“ (MOBILEBowling) и др.