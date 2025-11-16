Ивайло Иванов стана шампион на Гран при по джудо в Загреб

Ивайло Иванов стана шампион на турнира Гран при по джудо в Загреб, Хърватия. На финала българинът победи Лука Майсурадзе (Грузия) с ипон в продължението в категория до 90 кг.

Съперникът му бе трети на световното тази година, втори на турнирите от Големия шлем в Париж и Токио, както и пети в световната ранглиста.

Преди това Иванов постигна четири победи.

Така от турнира в Загреб българският тим си тръгва с общо три медала. Преди това бронз взеха Боян Йотов (66) и Виктор Скерлев (73).

В турнира участваха 370 състезатели от 48 държави.