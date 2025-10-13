Иван Алипиев дебютира за Местре в Италия

Иван Алипиев дебютира официално с екипа на Местре. Българинът и неговите съотборници сбъркаха за втори път от началото на сезона в италианската Серия А2. На свой терен момчетата на Матия Ферари не успяха срещу Римини след 73:92 в мач от петия кръг.

Алипиев се включи от резервната скамейка в дебюта си за своя нов тим. Българският национал записа 3 точки, 2 борби и 1 чадър за 21 минути в игра. При стрелбата си крилото бе 1/2 от близка дистанция и 0/1 от далечно разстояние.

Отборът от Венеция може да се похвали с три победи във втора италианска дивизия, като има на сметката си и две загуби. Следващият мач за Алипиев и неговите колеги ще бъде на 19 октомври (неделя), когато ще са гости на Пезаро.

Първото полувреме за гостите, които след 20 минути игра оформиха 52:33 в своя полза. При подновяването на играта домакините отново не успяха да отговорят и техните съперници довършиха започнатото.

Симоне Аромандо приключи с 14 точки и 5 борби за Местре.