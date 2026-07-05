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Иван Алипиев: Не виждам защо да не спечелим мачовете от следващата фаза

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Спорт
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Баскетболният национал на България отличи ролята на Везенков за успеха над Норвегия

Иван Алипиев
Снимка: Startphoto.bg
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Баскетболният национал на България Иван Алипиев е уверен в способностите на отбора и вярва, че за него предстоят още победи.

Възпитаниците на Любомир Минчев победиха Норвегия с 88:57 в мач от предварителни квалификации за Евробаскет 2029.

"Доволни сме от представянето. Победихме отбор, който не беше в пълната си класа. Знаехме на какво са способни. Сашо Везенков промени коренно играта ни. Свършихме си работата и продължаваме напред", сподели той след срещата.

Алипиев отличи ролята на Везенков за успеха.

"Везенков дава спокойствие на терена на всеки един от нас. Излизаме със самочувствие всеки мач, защото знаем, че имаме най-добрия играч в Европа. Това дава повече самочувствие на нас и треньорите, но и повече отговорност. Днес показахме, че имаме много дълъг състав и всеки който влезе може да си свърши работата", допълни крилото.

Играчът на Римини вярва, че отборът не се нуждае от чуждестранен гард, предвид българите на тази позиция.

"Винаги може с български гардове и това винаги съм го казвал. Смятам, че идва поколение на млади български гардове, което може да покрие тази позиция в следващите над десет години и да нямаме нужда от чуждестранен гард", добави националът.

Следващият мач на България е през август.

"Спечелването на групата ще ни даде самочувствие за август месец. Отборите ще ни уважават все повече и повече. Не виждам защо да не спечелим мачовете от следващата фаза. Преди 4-5 години бях най-младия в отбора, но сега ролята ми е друга. Опитвам се да дам самочувствие и опит на по-младите и мисля, че се получава", завърши Алипиев.

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#Иван Алипиев

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