Иван Цветанов: Левски игра по-добре днес и заслужено победи

Временният треньор на Ботев Пловдив Иван Цветанов призна превъзходството на Левски в двубоя между двата тима, спечелен от "сините" с 1:0.

Пловдивчани удържаха натиска на столичани до 75-ата минута, когато Мустафа Сангаре отбеляза победния гол.

"Победи малко по-добрият отбор днес. Левски владееше повече топката. Опитахме да се противопоставим. Има неща обаче, които ни куцат и ще трябва да работим, за да се подобряваме. Не искам да се оправдавам. Има футболисти, които би трябвало да опитат по-дълго да задържат топката. Точно, когато ние успяхме да задържим по-продължително топката, падна голът за Левски", коментира след срещата Цветанов.

Наставникът обясни, че за момента той ще води тима на "канарчетата".