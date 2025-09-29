БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Цветанов призова феновете на Ботев Пловдив да подкрепят отбора в мача с Левски

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Срещата е във вторник, 30 септември, от 17:30 часа.

Иван Цветанов
Снимка: Официален сайт на ПФК Ботев (Пловдив)
Временният треньор на Ботев Пловдив Иван Цветанов излезе с призив към феновете на отбора преди двубоя с Левски, който е на 30 септември (вторник) от 17:30 часа на "Колежа".

"Фенове на най-стария футболен клуб, нуждаем се от вашата подкрепа - както аз, така и футболистите. Загърбете всички различия между отделните фракции и бъдете отново 12-ият играч на нашия любим отбор", призова Цветанов.

Ръководителят на школата на "канарчетата" ще води временно отбора след раздялата с досегашния наставник Николай Киров.

След 10 изиграни мача Ботев заема 13-ото място в Първа лига със 7 точки в актива си, колкото имат и следващите три тима в подреждането - Добруджа, Септември и Славия. Левски пък е на трета позиция с 20 точки и при успех на "Колежа" ще се изкачи на върха в класирането.

Официално: Ботев се раздели с Николай Киров
Официално: Ботев се раздели с Николай Киров
Временно "канарчетата" ще бъдат водени от Иван Цветанов.
Чете се за: 02:02 мин.
#Иван Цветанов #Ботев Пловдив

