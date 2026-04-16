Иван Иванов отпадна след обрат в Дубровник

Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов приключи участието си във втория кръг на турнира по тенис на клей в Дубровник (Хърватия) с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният българин, който през миналия сезон триумфира при юношите на „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ, отстъпи на поставения под номер 2 Давид Хорда Санчис (Испания) със 7:6(5), 1:6, 3:6 след 2 часа и 49 минути игра.

Иванов започна силно и спечели оспорвания първи сет след тайбрек, въпреки че пропусна възможност да го затвори по-рано при 6:5 и сервис на съперника. Във втората част обаче по-опитният испанец наложи контрол, а в решаващия трети сет българинът не успя да задържи равновесието и допусна серия от четири поредни загубени гейма, които се оказаха решаващи за крайния изход.












