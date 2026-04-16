Иван Иванов отпадна след обрат в Дубровник

Българският талант отстъпи на втория поставен след почти тричасова битка на клей
Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов приключи участието си във втория кръг на турнира по тенис на клей в Дубровник (Хърватия) с награден фонд 15 хиляди долара.
17-годишният българин, който през миналия сезон триумфира при юношите на „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ, отстъпи на поставения под номер 2 Давид Хорда Санчис (Испания) със 7:6(5), 1:6, 3:6 след 2 часа и 49 минути игра.
Иванов започна силно и спечели оспорвания първи сет след тайбрек, въпреки че пропусна възможност да го затвори по-рано при 6:5 и сервис на съперника. Във втората част обаче по-опитният испанец наложи контрол, а в решаващия трети сет българинът не успя да задържи равновесието и допусна серия от четири поредни загубени гейма, които се оказаха решаващи за крайния изход.