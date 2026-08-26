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Иван Иванов отпадна във втория кръг на „Чалънджър“ в Роухямптън

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Спорт
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Поражение за българския тенисист в Англия.

иван иванов продължава рекордния престой лидер световната ранглиста юношите
Снимка: пресслужба Sport PR Events Managment
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Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50" в Роухямптън (Англия) с награден фонд 56 700 евро.

17-годишният Иванов отстъпи с 3:6, 0:6 на представителя на домакините Джордж Лофхагън за 68 минути игра.

Българинът навакса ранен пасив от пробив в първия сет и изравни резултата при 2:2, но след това спечели само един от следващите 11 гейма.

За класирането си за втория кръг Иванов заработи четири точки за световната ранглиста, в която през тази седмица се намира на 535-о място.

#Иван Иванов

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