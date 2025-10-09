БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнир в Испания

В по-ранен мач от деня друг българин - Анас Маздрашки, също отпадна от надпреварата.

Шампионът от Уимбълдън и US Open за юноши Иван Иванов отстъпи на испанеца Алехандро Хуан Мано с 5:7, 2:6 във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка за мъже в Понтеведра (Испания), който е с награден фонд 15 хиляди долара.

Само ден по-рано 16-годишният българин, който се готви в академията на Рафаел Надал, победи убедително поставения под №6 в схемата Карлес Ернандес от Испания.

Така Иванов се размина с участие на четвъртфиналите на турнира, където можеше да срещне чилиеца Диего Фернандес Флорес.

В по-ранен мач от деня друг българин - Анас Маздрашки, също отпадна от надпреварата, като загуби от испанеца Серхио Кайехон с 6:7(4), 1:6.

